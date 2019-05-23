حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (23 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشرقية، بينما يكون الطقس معتدلًا ومستقرًا على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى رأس لانوف – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس صحو إلى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول تدريجياً من يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

وتكون درجات الحرارة القصوى معتدلة هذا اليوم حيث تتراوح ما بين (21- 26) مْ تصل إلى (30) مْ على أبونجيم وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم غدٍ على جميع المناطق .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:-

تتكاثر السحب صباح اليوم على بعض المناطق الساحلية – الجبل الأخضر والدواخل مع سقوط أمطار خفيفة وتشمل يوم الغد مناطق الجغبوب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلةإلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22- 27) مْ وتكون هذا اليوم بين (36-40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس-الحمادة :-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (34- 39) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (30) مْ على مناطق الجفرة.

الكفرة – السرير- تازربو:

تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق تازربو والسرير، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية على تازربو والسرير معتدلة السرعة بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الكفرة وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (37- 42)مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 15 22 صافية الى قليلة السحب 15 26 صافية الى قليلة السحب صبراتة 15 23 صافية الى قليلة السحب 15 27 صافية الى قليلة السحب الزاوية 15 22 صافية الى قليلة السحب 14 30 صافية الى قليلة السحب طرابلس 16 23 صافية الى قليلة السحب 15 29 صافية الى قليلة السحب العزيزية 13 25 صافية الى قليلة السحب 15 31 صافية الى قليلة السحب الخمس 14 21 صافية الى قليلة السحب 15 26 صافية الى قليلة السحب مصراتة 17 25 صافية الى قليلة السحب 17 29 صافية الى قليلة السحب سرت 17 24 صافية الى قليلة السحب 16 28 صافية الى قليلة السحب نالوت 14 24 صافية الى قليلة السحب 15 32 صافية الى قليلة السحب يفرن 12 25 صافية الى قليلة السحب 15 29 صافية الى قليلة السحب الزنتان 13 25 صافية الى قليلة السحب 16 30 صافية الى قليلة السحب غريان 12 27 صافية الى قليلة السحب 15 32 صافية الى قليلة السحب ترهونة 12 26 صافية الى قليلة السحب 15 31 صافية الى قليلة السحب بني وليد 15 29 صافية الى قليلة السحب 17 30 صافية الى قليلة السحب مزده 15 29 صافية الى قليلة السحب 16 31 صافية الى قليلة السحب ابونجيم 17 30 صافية الى قليلة السحب 19 33 صافية الى قليلة السحب القريات 17 30 صافية الى قليلة السحب 17 32 صافية الى قليلة السحب هون 16 29 صافية الى قليلة السحب 16 32 صافية الى قليلة السحب غدامس 21 34 صافية الى قليلة السحب 23 37 صافية الى قليلة السحب أوبارى 23 35 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 23 36 صافية الى قليلة السحب سبها 21 34 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 23 37 صافية الى قليلة السحب مرزق 22 35 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 23 34 صافية الى قليلة السحب القطرون 23 37 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 26 35 صافية الى قليلة السحب غات 27 38 صافية الى قليلة السحب 28 39 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا رأس لأنوف 18 25 صافية الى قليلة السحب 17 27 صافية الى قليلة السحب البريقة 18 24 صافية الى قليلة السحب 18 26 صافية الى قليلة السحب اجدابيا 19 27 سقوط أمطار متفرقة صباحًا 18 27 صافية الى قليلة السحب بنغازي 18 25 سقوط أمطار متفرقة صباحًا 17 24 صافية الى قليلة السحب المرج 16 22 سقوط أمطار متفرقة صباحًا 14 23 صافية الى قليلة السحب البيضاء 16 23 سقوط أمطار متفرقة صباحًا 15 24 صافية الى قليلة السحب شحات 17 23 سقوط أمطار متفرقة صباحًا 16 22 صافية الى قليلة السحب درنة 16 25 سقوط أمطار متفرقة صباحًا 18 26 صافية الى قليلة السحب طبرق 17 23 سقوط أمطار متفرقة صباحًا 18 25 صافية الى قليلة السحب جالو 27 36 احتمال سقوط أمطار متفرقة 22 35 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الجغبوب 27 40 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 25 33 احتمال سقوط أمطار متفرقة السرير 31 38 احتمال سقوط أمطار متفرقة 25 34 احتمال سقوط أمطار متفرقة تازربو 30 40 احتمال سقوط أمطار متفرقة 26 37 احتمال سقوط أمطار متفرقة الكفرة 28 42 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 29 40 السحب قليلة تتكاثر أحيانًا

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