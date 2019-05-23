اللواء مادي: لا وقف لإطلاق النار قبل خروج المليشيات من المشهد نهائياً

ليبيا – قال آمر المنطقة الغربية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء إدريس مادي إن الجيش لا يسعى لإراقة الدماء في العاصمة طرابلس وإنما قتال المليشيات التي تعيث فسادا بمقدرات وأمن الليبيين.

مادي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية “أمس الأربعاء أن الجيش لا يرفض وقف إطلاق النار في طرابلس إذا كان يصب في الصالح العام.

ووضع مادي عدة شروط لذلك،منها: “عدم الرجوع لما قبل الرابع من أبريل الماضي بما يعني عدم ترك المواقع التي دخلها الجيش منذ انطلاق عمليته العسكرية “طوفان الكرامة”.

وشدد اللواء مادي على ضرورة خروج الميليشيات من المشهد نهائياً ، قائلاً : “في تصوري لإيجاد حل سياسي لابد من خروج المليشيات، وإلا تكرر السيناريو من جديد وهذا غير مقبول”.

آمر المنطقة الغربية لفت إلى وجود مؤشرات بخروج الشباب المدنيين المشتركين مع المليشيات والذين يتم الزج بهم بمقابل مادي أو بمبررات جهوية عن المليشيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية