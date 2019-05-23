مراقب سرت يلتقي مدراء مكاتب التعليم

قام مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، اليوم الخميس بتفقد سير العمل بديوان مراقبة تعليم المدينة والتقى مدراء مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتفتيش التربوي والمعلوماتية والتعليم الخاص وقسم الاحتياط العام والإعلام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن عبد الكافي تابع فرق العمل المكلفة باستيفاء بيانات المنسبين الجدد من المعلمين لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة.

واكد عبد الكافي على ضرورة الفاعلية في العمل وإنجاز الاستحقاقات الوظيفية للمعلمين والاستعداد الجيد للدراسة بعد انتهاء عطلة المعلمين والعودة للعمل وتسخير كل الجهود لخدمة العملية التعليمية.

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