كاجمان يبحث مع بومطاري ميزانيات البلديات وإعادة جدولة الديون المتأخرة

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، مع وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور فرج بومطاري، أمس الأربعاء الترتيبات المالية للعام الحالي، والخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة ديون المرتبات المتأخرة وإعادة جدولتها.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء ناقش الخطوات المتخذة فيما يخص الميزانيات التي ستمنح للبلديات بما يتماشى مع المرحلة الحالية، حتى تتمكن من تأمين احتياجات النازحين من مناطق الاشتباكات.

وفي وقت سابق، عقد كاجمان، لقاءين منفصلين مع وفد أعضاء المجلس البلدي الزاوية المنتخب مؤخرًا، وعميد بلدية غات، لبحث تذليل الصعاب أمام عمل البلديتين.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، إن وفد الزاوية المنتخب مؤخرًا والذي ضم كلًا من المختار المريول، ومحمد بوخدير، يوسف الحطاب، استعرض أمام كاجمان المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في المدينة في مختلف المجالات.

وأبدى كاجمان استعداده للتعاون من أجل تذليل الصعاب بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن البلدية من القيام بالمهام الموكلة لها خدمة للمواطنين، بحسب البيان.

واعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في مارس الماضي، الترتيبات المالية للعام المالي 2019، وسداد الدين العام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 46.8 مليار دينار، واعتماد 5 مليارات دينار للبرامج والمشروعات الإنمائية.

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