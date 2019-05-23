بنغازي 23 مايو 2019 (وال) – أنهت الهيئة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة صيانة خط الصرف الصحي المكسور بمنطقة المساكن بنغازي.

وقامت الهيئة الوطنية للموارد المائية بالتنسيق مع بلدية بنغازي بتوفير مضخة شفط مياه وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لخط الصرف الصحي المكسور عند تقاطع الدائري الرابع .

وتكفلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بأعمال تنظيف غرف الصرف الصحي ونزح المياه الراكدة بالمستنقع بمفترق المساكن 2 مارس وسيتم حل هذه المشكلة من خلال استبدال الخط بقطر أكبر نظرا للاعتداءات التي حصلت على المسار.(وال – بنغازي) إ م/ أ د

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