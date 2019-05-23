اوحيدة: هدف معركة طرابلس هو استرجاع سيادة وهيبة الدولة

أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على أن القوات المسلحة ومعها أغلب الليبيين يقومون بالمعركة بهدف استرجاع سيادة وهيبة الدولة وإنهاء هيمنة من وصفها بالمليشيات على القرار السياسي والاقتصادي .

وأشار اوحيدة في تصريحات صحفية إلى أن دعم قطر وتركيا للمليشيات بالمنطقة الغربية لم يتوقف وما حدث هو إظهار هذا الدعم للعلن فقط،مستبعدا أن يغير ذلك مجريات الأحداث.

وأضاف أنه قد يحدث وقف غير مشروط لإطلاق النار إذا أراد المجتمع الدولي ذلك تعقبه خارطة طريق سياسية وأمنية ،وإلا ستستمر الحرب إلى أن تنتصر إرادة أغلب الليبيين أسوة بما حدث في بنغازي ودرنة والموانئ والجنوب الغربي.

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