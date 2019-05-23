الذيب: تم تزوير الحقائق حول ما دار في لقائي سنة 2016 مع واينر

كتب مستشار القيادة العامة للقوات المسلحة فاضل الذيب شهادته عن لقائه بالمبعوث الامريكي الخاص السابق الى ليبيا جوناثان واينر ، مؤكدا أنها حرفت.

وقال الذيب إنه التقى واينر في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في ديسمبر الفين وستة عشر في لقاء كان استكمالا للقاءات سابقة في القاهرة مشيرا الى انه تم تزوير الحقائق حول ما دار فيه، خاصة حول مسألة دخول الجيش الوطني الى طرابلس ، حيث أشار الذيب الى أن واينر ذكر أثناء الاجتماع أن لديهم مخاوف من نية الجيش دخول طرابلس ليرد عليه الذيب قائلا إن دخوله حتمي وعندئذ ستسقط كل الأجسام الهشة .

وأضاف الذيب أن واينر استغل قوله أن الأجسام الهشة ستسقط عند دخول الجيش لطرابلس ليبلغ المستشار صالح حين التقاه بعد حوالي اسبوع في الرباط أن المشير حفتر يهدد بدخول طرابلس وينوي إسقاط البرلمان ، مؤكدا أن الهدف كان زعزعة الثقة بين المشير حفتر والمستشار صالح، لكنه مني بخيبة أمل كبيرة على حد قوله.

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