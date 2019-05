ديوان المحاسبة يطالب المصارف بتقديم الميزانيات والحسابات الختامية

دعا ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء كافة الشركات والمصارف والهيئات والأجهزة إلى إحالة ميزانياتها وحساباتها الختامية، إلى الديوان في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع تقديم إقرار يتضمن جدولا زمنيا لإقفال الميزانيات المتأخرة.

وحذر الديوان في بيان له الشركات والمؤسسات المتأخرة عن الالتزام بمبدأ الإفصاح، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار الديوان في بيانه إلى أن التأخير في تقديم المستندات قد يؤدي إلى الإخلال في أحكام الرقابة، وفقدان المعلومات والبيانات المالية المطلوبة سنويا لتقييم أداء الشركات والمؤسسات.

