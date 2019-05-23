استكمال صيانة مركز تأهيل المعاقين بجنزور

اجتمعت لجنة الطوارئ مع ممثلي مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بجنزور،حيث قاموا بإطلاع اللجنة على الخدمات التي يقدمها المركز لشريحة المعاقين والتي توقفت الصيانة عن دخوله منذ عدة سنوات.

وأكد المجتمعون في ديوان رئاسة الوزراء، على أهمية هذا المركز، والعمل على استكمال صيانته حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له،إضافة إلى مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لتوفير احتياجات النازحين من فئة المعاقين في مراكز الإيواء بصفة عاجلة.

كما بدأت اللجنة خلال الاجتماع في اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه البلدية.

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