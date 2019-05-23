شاهد.. تسجيل نادر للقذافي يثير شجون الليبيين

تداول اليوم الخميس ،على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد نادرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ، وهو مع أنجاله الساعدي والمعتصم وهانيبال وهم فتيان، وابنته هناء، وهي طفلة صغيرة في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغارا.

وكتب أحد النشطاء تعليقا على الشريط: “القذافي الإنسان الذي لم نكن نراه!”، في حين قال آخر “الله الله على الايام الحلوه محلها مع مولاها ربي يحفظك ويسلمك يافارسها انه حي ويقود بلاده زي مكان” فيما أوضح آخر أن التسجيل المصور قديم ويظهر وجها آخر لم يتعود على رؤيته أغلب الليبيين الذين كانوا يرونه في أغلب الأحيان حازما.

تسجيل مرئي للقائد و الساعدي و المعتصم بالله و هانيبال و هناء الله الله يا دنيا. اللهم ارحم شهدائنا و فرج علي المهندس الساعدي و الكابتن هانيبال واحفظهم جميعا Posted by ‎ناصر القدافي‎ on Tuesday, May 21, 2019

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