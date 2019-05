شاهد.. تسجيل نادر للقذافي يثير شجون الليبيين

تسجيل مرئي للقائد و الساعدي و المعتصم بالله و هانيبال و هناء الله الله يا دنيا. اللهم ارحم شهدائنا و فرج علي المهندس الساعدي و الكابتن هانيبال واحفظهم جميعا

Posted by ‎ناصر القدافي‎ on Tuesday, May 21, 2019