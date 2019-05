التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عددا من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة، من المتخصصين في الهندسة المعمارية والمدن القديمة.

ووفقا للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، فقد قدم الوفد عددا من الدراسات الخاصة بإعادة الإعمار ومستندات تتعلق بتاريخ المدينة القديمة، والمشاريع التي تحتاجها درنة بشكل عاجل، منها حل مشكلة نقص المياه، ونظافة المدينة من ركام المباني والقمامة.

وأكد المستشار صالح على أنه سيخاطب رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة، والجهات ذات العلاقة؛ للقيام بواجباتها تجاه تنفيذ كل المشاريع التي تحتاجها درنة،والاهتمام بصيانة وترميم المدينة القديمة وفق المعايير الدولية، للمحافظة على هذا الإرث التاريخي والثقافي لدرنة القديمة.

The post لهذه الأسباب يلتقي عقيلة صالح عدداً من المهتمين بإعادة إعمار درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية