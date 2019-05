الحاسي ينفي إعلان قوات الوفاق تحقيق تقدم في طرابلس

نفى آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي مزاعم رددتها قوات موالية لحكومة الوفاق عن تحقيقها تقدما في المعارك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس ، مؤكدا أن ما يحدث هو العكس تماما.

وقال الحاسي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن قوات الجيش تقدمت حوالي عشرة كيلومترات جنوب العاصمة، مؤكدا أن القوات المسلحة تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس وأن بقية المحاور تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة لتحرير طرابلس.

