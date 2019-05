أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج دائرة جنوب طرابلس الهضبة رقم اثنين بسبب إصابتها في المواجهات المسلحة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن الدائرة أصيبت ليل البارحة خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة مشيرة إلى أنها تعتبر من الدوائر الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية دون ذكر تفاصيل إضافية.

