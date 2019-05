روسيا تطالب حفتر بالتنسيق مع السراج في طرابلس

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينغوف، أن على قائد الجيش الليبي خليفة حفتر التنسيق مع طرابلس وحكومة الوفاق الوطنية في حال أراد القضاء على الإرهاب.

وقال دينغوف في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”: “حفتر حدد مهمته على أنها مهمة تنظيف ليبيا من الإرهابيين، للأسف لا يمكننا تحديد من يصفهم بالإرهابيين… الليبيون أنفسهم على الأرض يقومون بكل ما بوسعهم للحيلولة دون نمو بنى إرهابية راديكالية على شكل الدولة الاسلامية. وهذا ما يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى”.

