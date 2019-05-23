ضبطت دورية تابعة لمنطقة الحرس التونسي ببن قردان، جنوب البلاد، 4 أفارقة بالقرب من رسم الحد مجتازين الحدود الليبية التونسية خلسة، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي اليوم الخميس 23 ماي 2019.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس التونسي ببن قردان بالاحتفاظ بالأفارقة انفي الذكر، ومباشرة قضية عدلية في شأنهم من أجل دخول التراب التونسي بطريقة غير قانونية، وإحالتهم على فرع الهلال الأحمر بمدنين واتخاذ ما يتعين في شأنهم.

وفي سياق متصل، تمكن، أمس الأربعاء، العنصر البحري المتواجد بالمركز البحري بالكتف، جنوب تونس، من إيقاف 3 أشخاص من بينهم إمرأة، تبيّن أنهم من السنيغال وأثيوبيا ومالي ولا يحملون وثائق هوية، وقد حاولوا التسلل من التراب التونسي في اتجاه التراب الليبي.

وتمّ تسليم الأشخاص المذكورين إلى الحرس التونسي بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.