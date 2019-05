جهاز النهر الصناعي يعلن وصول المياه إلى كافة المناطق خلال 48 ساعة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن المياه بدأت بالعودة تدريجيا للمناطق التي قطعت عنها مؤكدا أنها ستعود لطبيعتها وتصل كل المناطق خلال ثمان وأربعين ساعة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على صفحته بفيس بوك أنه قد تم الانتهاء من أعمال تشغيل جميع الآبار العاملة والمضخات الرئيسية وتعبئة خط أنابيب نقل المياه الشويرف – ترهونة مؤكدا تعبئة خطوط نقل المياه ترهونة – طرابلس ، وترهونة – مدن الجبل.

