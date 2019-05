استعرض عميد بلدية غات محمد صالح ونقلي، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، الأربعاء المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في البلدية والتي أدت لتدني مستوى الخدمات في مختلف المجالات.

وقال كاجمان إن حكومة الوفاق تعمل على تدليل الصعوبات التي يعانيها سكان الجنوب وتوفير كل احتياجاتهم، مؤكدا أنه سيقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الخطوات المتخذة بشأن الجنوب.

