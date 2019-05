وكيل اقتصاد الوفاق يطالب مراقبي الخدمات بتقديم تقارير أسبوعية

طالب وكيل وزارة الاقتصاد مراقبي ومدراء مراكز خدمات الاقتصاد بالمناطق ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون للهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات التابعة للقطاع في خطاب استلمت الاقتصادية نسخة عنه بموافاة الوزارة وبشكل عاجل بتقارير أسبوعية .

وأوصي ان تضمن التقارير الأسبوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمشاكل التي تم معالجتها بما يضمن تقديم الخدمات بشكل طبيعي الي جانب حل المشاكل والمختنقات والأثار المترتبة على الأوضاع الاستثنائية الراهنة .

