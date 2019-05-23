الدولية للهجرة: لا توجد موانئ آمنة في ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه لا توجد موانئ آمنة في ليبيا مطالبة بعدم إعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز.

وأضافت المنظمة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن 200 مهاجر عادوا الآن إلى الشاطئ الليبي في حين أن الاشتباكات المسلحة تكثف في العاصمة طرابلس مضيفة “انه لا توجد موانئ امنة في ليبيا والمهاجرين لا ينبغي أن تعاد إلى الاحتجاز”.

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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