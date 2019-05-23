المستشار صالح يلتقي عدد من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عدد من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة من المتخصصين في الهندسة المعمارية والمدن القديمة.

المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي قال وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة إن الوفد قدم عدد من الدراسات الخاصة بإعادة الإعمار ومستندات تتعلق بتاريخ المدينة القديمة درنة.

وأشار إلى أن المكلف بالإسكان والمرافق في بلدية درنة تطرق إلى المشاريع التى تحتاجها المدينة بشكل عاجل منها حل مشكلة نقص المياه ومشاريع أخرى في مجالات متعددة تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء لتنفيذها.

وبيّن أنه تمت مناقشة وضعية نظافة المدينة من ركام المباني والقمامة، منوهاً إلى تأكيد المستشار صالح على اهتمامه الخاص بمدينة درنة من أجل عودة ازدهارها في كل المجالات وبأنه سيخاطب رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة وكل الجهات ذات العلاقة للقيام بواجباتها اتجاه تنفيذ كل المشاريع التى تحتاجها المدينة بما فيها أعمال الصيانة والنظافة وحل مشكلة المياه.

المريمي لفت إلى أن رئيس مجلس النواب تعهد بالاهتمام بالمدينة القديمة درنة وصيانتها وترميمها وفق المعايير، كاشفاً أنه سيتم تكليف مجلس إعادة إعمار درنة المزمع تكليفه الاهتمام بمشروع المدينة القديمة والاتصال بالجهات المتخصصة محليا ودوليا والمحافظة على هذا الإرث التاريخي والثقافي للمدينة.

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