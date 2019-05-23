فيديو | محمد عيسى : ماكرون هو ” الشيطان الأكبر “

ليبيا – شن القيادي في المجلس العسكري مصراتة محمد خليل عيسى التابع للمنطقة العسكرية الوسطى بوزارة دفاع الوفاق هجوماً لاذعاً على الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عشية لقاء الأخير بالمشير خليفة حفتر الأربعاء في باريس .

وجاء تصريح محمد عيسى وهو أيضاً قيادي في البنيان المرصوص خلال حديث مع قناة ” أيرونيوز ” الأوروبية إثر زيارتها الميدانية يوم أمس الأربعاء لمحور الزطارنة جنوب شرق طرابلس وتغطية فريقها للإفطار مع عناصر كتيبة ” يثرب ” التي يقودها عيسى .

وقالت الصحفية المراسلة مُعدة التقرير : ” بينما كنّا هنا ، أتت الأنباء من باريس عن لقاء ماكرون وحفتر وعلى إثره قابلنا آمر هذه الكتيبة للحديث معه عن ما يعنيه هذا اللقاء للمقاتلين الليبيين على الخط الأمامي للجبهة “.

وظهر عيسى في التسجيل وهو يتهم فرنسا منفعلاً بلعب لعبة خطيرة جداً في ليبيا مشيراً بأنه لا يعني بحديثه هذا الشعب الفرنسي بل ماكرون شخصياً بزعم أنه أحد أهم الداعمين لحفتر وبالتالي يتحمل مسؤولية أي شخص يُقتل منهم .

كما شن عيسى هجوماً على كل من مصر والسعودية والإمارات بزعم دعمهم لحفتر قبل أن يعود ويهاجم ماكرون مجدداً ويصفه بأنه أكبر الداعمين سياسياً وعسكرياً من بين كل الدول وذهب لأبعد من ذلك بوصفه له بـ ” الشيطان الأكبر ” ! .

وفي الأثناء ، أصدرت الرئاسة الفرنسية ” قصر الايليزيه ” بياناً حول اجتماع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالمشير خليفة حفتر أمس الأربعاء في باريس .

وكشف البيان الذي ترجمته المرصد وقد تلقت نسخة منه عبر البريد الألكتروني من مكتب الخدمات الإعلامية بالرئاسة الفرنسية عن الجانب المتعلق بالرئيس ماكرون خلال هذه المباحثات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية