هيأة الموارد المالية: إصلاح خط الصرف الصحي في منطقة المساكن

بنغازي 23 مايو 2019 (وال)- أعلنت الهيأة الوطنية للموارد المالية في الحكومة المؤقتة اليوم الخميس، انتهاء من أعمال صيانة خط الصرف الصحي المتهالك في منطقة المساكن.

هذا وكانت قد باشرت الهيأة في أعمال الصيانة بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية بنغازي، تمثلت في توفير مضخة شفط مياه والانتهاء من أعمال صيانة الخط المتهالك عند تقاطع طريق الدائري الرابع.

وتكفلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بأعمال تنظيف غُرف الصرف الصحي، ونزح المياه الراكدة بالمستنقع في مفترق المساكن 2 مارس، من أجل حل هذه المشكلة من خلال استبدال الخط بقُطر أكبر نظرًا للاعتداءات التي حصلت على مسار. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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