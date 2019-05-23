بنغازي .. جهاز مكافحة الهجرة يُطلق حملة للقضاء على ظاهرة التسّول

بنغازي 23 مايو 2019 (وال)- أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، عن إطلاق حملة للقضاء على ظاهرة التسّول.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الجهاز أمجد الورفلي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الحملة ستنطلق بالتعاون مع الشرطة النسائية خلال الأسبوع المقبل في جميع أحياء بنغازي.

وأوضح الورفلي أن الجهاز استقبل شكاوى من مواطنين داخل بنغازي وضواحيها، تتعلق بانتشار ظاهرة التسول بشكل كبير في مفترقات الطرق والمساجد وداخل الأحياء، من قبل أشخاص يحملون جنسيات أغلبها: تشادية، مصرية، سورية، وهم يرتدون الزيّ الليبي. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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