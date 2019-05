أكد عضو مجلس النواب، جبريل اوحيدة، على أن القوات المسلحة ومعها أغلب الليبيين يقومون بالمعركة بهدف استرجاع سيادة وهيبة الدولة.

وأشار اوحيدة في تصريحات صحفية إلى أن دعم قطر وتركيا للمليشيات بالمنطقة الغربية لم يتوقف وما حدث هو إظهار هذا الدعم للعلن فقط، مستبعدا أن يغير ذلك مجريات الأحداث.

