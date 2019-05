كشف ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، عن زيارة قريبة للمبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة إلى روسيا.

يذكر أن غسان سلامة يجري عدد من الزيارات الخارجية وذلك للحصول على دعم دولي لوقف إطلاق النار في طرابلس.

The post بوغدانوف : “سلامة” يزور روسيا قريبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية