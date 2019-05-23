الرئيس الجزائري خلال لقائه السراج: الجزائر قلقة لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب رئيس الجزائر، عبد القادر بن صالح، لدى استقباله اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، عن قلق الجزائر العميق لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا .

وخلال هذا اللقاء، أعرب بن صالح عن انشغال الجزائر وقلقها العميق لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، الدولة الشقيقة والجارة، جراء المواجهات الدائرة هناك وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية، ناهيك عن العدد المعتبر للنازحين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، عبر بن صالح عن آسفه لاستمرار الاقتتال رغم النداءات الملحة المختلفة لوقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار كحل سياسي لا بديل له للأزمة الليبية.

وأكد بن صالح أن “جهود الجزائر، على الصعيد الدولي، ما لبثت ترمي إلى الإسراع في وقف الاقتتال واستمرار المسار السياسي بمشاركة كامل القوى الوطنية الليبية”، مشيرا إلى أن “استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعمق الانقسامات ويزيد من الاحتقان السياسي الداخلي ويغذي التدخلات الخارجية، بل يفاقمها”.

وأجرى السراج خلال الزيارة التي استمرت بضع ساعات محادثات مع عدد من المسؤولين الجزائرين والوفد المرافق للسراج.

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