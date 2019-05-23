تسليم واستلام بين الإدارتين بمركز السكر الجبل الأخضر في البيضاء

البيضاء 23 مايو 2019 (وال)- جرى بمركز السكر بالجبل الأخضر في بلدية البيضاء، مراسم التسليم والاستلام لإدارة المركز بين مدير المركز السابق سالم الشريف المبروك، والمدير الجديد عبد الحليم صالح يونس الجياش.

هذا وجاءت مراسم التسليم والاستلام تنفيذًا لقرار معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب رقم (92) لسنة 2019، وذلك من قبل اللجنة المشكلة برئاسة المدير المساعد لإدارة المستشفيات بوزارة الصحة رياض حامد عبد الكريم، وبعضوية كل من : المنتصر عبد الله عبد الجواد، ومفتاح إبراهيم عبد الجواد.

وأكدت اللجنة خلال مراسم التسليم والاستلام أن عملية التسليم والاستلام تمت بشكل سلس، وفي جو يسوده الود والتفاهم بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية، لجهود الكبيرة التي بذلها المدير السابق سالم الشريف المبروك خلال فترة توليه لإدارة مركز السكر الجبل الأخضر، والتي باتت واضحة وجلية.

وأعربت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة عن تمنيها للمدير الجديد عبد الحليم صالح يونس الجياش التوفيق والسداد في مهام عمله، داعية إياه لمضاعفة الجهود وتوحيدها، بما يحقق تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن. (وال- البيضاء) ر ت

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