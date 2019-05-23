بعد تصريحاته الأخيرة بدعم حفتر .. الوفاق تفتح النار على وزير الخارجية المصري

أخبار ليبيا 24

هاجمت حكومة الوفاق المدعومة دوليا، القيادة السياسية في مصر، متهمة إياها بدعم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في هجومه على طرابلس، مؤكدة أن هذا الدعم يقوض من ثورات الشعوب.

الناطق باسم حكومة الوفاق، مهند يونس، استنكر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فجر اليوم الخميس، تصريحات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، التي قال فيها إن بلاده مستمرة في دعم حفتر، مؤكدا أن هذا الدعم، يعمل على “وأد ثورات الشعوب وعودة حكم العسكر”.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسى، مشيراً إلى وجود بعض التعثر للتنفيذ الكامل للحل السياسي، وهو ما ولد حالة من الشعور بعدم وجود آفاق للتوصل لحلول، وأدى ذلك إلى ممارسات تحتاج للمواجهة خاصة تجاه قضية الإرهاب والميليشيات.

وأضاف شكري خلال حفل إفطار للصحفيين والإعلاميين المصريين أول أمس الثلاثاء، “نعمل بالتنسيق مع شركائنا للعودة إلى الإطار السياسى، وفى نهاية الأمر الشعب الليبى، له أن يتاح له الفرصة للإدلاء برأيه من خلال انتخابات حرة، ولكي يتم ذلك لابد من توفير المناخ الأمني، والقدرة للمؤسسات الليبية لتوفير هذه الفرصة، ونحن في مصر سنظل نعمل من خلال الأمم المتحدة ومبعوثها، ونحاول أن نستعيد التركيز التام للعمل السياسي، وعدم الخروج عنه إلى أطر جديدة ربما تفقد الزخم المرتبطة بالشرعية الدولية التي يحظى بها الاتفاق السياسي”.

وتابع وزير الخارجية المصري، “نتابع الأمر وتأثيرها على مصر وحدودنا الغربية، ووجود ساحة تتسع للإرهاب، والانتقال للإرهابيين من مناطق الصراع فى سوريا إلى ليبيا، كلها تشكل خطورة على مصر والدوائر المختلفة بالساحة الإفريقية، والارتباط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية فى ساحل الصحراء اللليبية وكينيا، وغيرها التى تؤكد الرؤية المصرية بضرورة التعامل الشامل مع قضية الإرهاب، ونبذ استخدام الإرهاب كوسيلة للحصول على مكاسب سياسية، لأن هدفها الانقضاض على إرادة الشعوب، والإقصاء”.

وأكد شكري، على أن بلاده، تعمل “وفق مجموعة من المبادئ المتسقة مع الشرعية الدولية، ومتسقة مع ما أعلنته الحكومة المصرية، والرئيس المصري، على أسس قوية لا تعتمد على المؤامات أو موقف يتلون وفق الأحداث، وإنما موقفنا ثابت”.

وأوضح أن لمصر بالتأكيد “علاقة خاصة تربطنا بأشقائنا فى ليبيا، ولذلك دائما دوائر اتصالاتنا متنوعة فى ليبيا، لكن هذا لا يمنع أن نعلن دعمنا للمؤسسات الوطنية فى ليبيا والجيش الوطنى الليبيى الذى يقوده المشير خليفة حفتر، فهو من هذه المؤسسات، لذلك عملنا معه وسعينا لتوحيد بقية أطراف هذه المؤسسة الوطنية”.

وطالب شكري، برفع الحظر عن توريد السلاح لــ”لجيش الليبى”، مؤكدا على أنه “لم يسبق أن وجدنا حالة مثيلة لتلك التي يواجهها الجيش الليبى الذي يتعرض لحظر تسليح، فهو جيش نظامي ملتزم بالقواعد العسكرية والمؤسسية”.

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