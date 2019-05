برلماني: تركيا وإيطاليا وقطر هم السبب في عدم استقرار ليبيا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، يوسف العقوري، إن “شروط المشير حفتر لوقف إطلاق النار نابعة من الشعب الليبي فيما يتعلق بتطهير ليبيا من المليشيات”.

وأكد العقوري ، في تصريحات له ، أنه “مع الحوار بين الأطراف الليبية وفي نفس الوقت ضد سفك دماء التي يتعرض له أبناء ليبيا”.

وأكمل العقوري، أن “إيطاليا لها دور في عدم الاستقرار في ليبيا بالإضافة إلى قطر وتركيا لأن لديها مصالح خاصة، ولكن يفترض أن تكون هذه المصالح وفق العلاقات الدولية أو الاحترام المتبادل”.

