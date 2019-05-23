السراج يبحث مع الرئيس الجزائري مستجدات الوضع في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس سلسلة محادثات في الجزائر، تناولت مستجدات الأوضاع في طرابلس وعددا من ملفات التعاون المشترك.

واستقبل السراج بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائرينور الدين بدوي ، أين توجه المسؤولان الى القصر الرئاسي حيث عقد محادثات مع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح .

وقال المجلس الرئاسي إن الرئيس الجزائري أكد خلال الاجتماع على “دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ، مثمنا ما تبذله من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا” ورفض “الجزائر للهجوم على طرابلس ، وانه لا يوجد حل عسكري للازمة ، مبديا اسفه على ما يقع من سفك للدماء الليبية”.

وضم الوفد المرافق للسراج كلا من وزير الخارجية محمد سيالة وآمر المنطقة الوسطى في قوات الوفاق محمد الحداد، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بالحرس الرئاسي محمد لاكري، والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، والقائم بالاعمال محمد الجليدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

