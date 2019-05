طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بضرورة وقف إطلاق النار في طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إحاطته الأسبوعية، “هناك حاجة ملحة لوقف القتال في ليبيا”.

وأضاف دوجاريك ، أن ” هذا الهجوم يجب أن يتوقف.. والرسالة تبقى على حالها”.

The post المتحدث باسم الأمم المتحدة: هناك حاجة ملحة لوقف القتال في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية