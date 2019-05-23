الحرس البلدي في أجدابيا يطالب المواطنين بالشراء من المحال المرخصة قانونًا

طلب جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الخميس، من المواطنين والمقيمين بعدم شراء الحلويات والمعجنات إلا من المحلات التجارية المرخص لها قانونًا بمزاولة المهنة من قبل الجهاز.

وقال معاون مدير الجهاز، العقيد سلطان مصباح بوميز، لـ«بوابة الوسط» إن دوريات الحرس البلدي في أجدابيا قامت بضبط عمال وافدين بأحد المطاعم في المدينة يقومون بتصنيع المعجنات والحلويات التي لم تتوافر فيها أدنى الشروط والمواصفات الصحية.

وأضاف بوميز أن دوريات الحرس البلدي قامت أيضًا بضبط عدد من العمالة الوافدة الذين يقومون ببيع الحلويات على الأرصفة والطرقات واستغلال الفضاء العام الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين المعمول بها.

وحذر بوميز المواطنين والمقيمين في أجدابيا وضواحيها من شراء المعجنات من الأماكن المكشوفة، لأن ذلك يعرّض صحتهم للخطر كون المنتجات لا تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا «لن يتهاون مع من يقومون بمخالفة القوانين وبيع الحلويات في أماكن دون إذن تصريح بمزاولة المهنة».