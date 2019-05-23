انطلاق فعاليات مسابقة الإمام مالك القرآنية الرمضانية الثالثة

بدأت بعد صلاة ظهر اليوم الخميس بمسجد قرطبة بسرت فعاليات مسابقة الامام مالك القرانية الرمضانية الثالثة التي ينظمها مكتب الهئية العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية بسرت وتتواصل حتى يوم السبت 20 رمضان الكريم.

وقال مدير المسابقة الشيخ عبد اللة عمر مخلوف الشعولي إن عدد المتسابقين وصل 91 متسابقا تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 25 عاما يمثلون 17 مركز تحفيظ للقرآن الكريم بمنطقة سرت وضواحيها. وأوضح أن المسابقة تشمل ثمانية جوانب وهي:

حفظ وتجويد القران الكريم كاملا و”نصف القرآن ” ربع القرآن ” خمسة اجزاء الأخيرة ” جزء عم و قد سمع ” جزء تبارك ” حزب الأعلى “

وأشار مدير مكتب الاوقاف والشؤون الاسلامية بسرت الى ان المسابقة تشرف علية لجنة من المشائخ مكلفيين من قبل مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ ايمن بوشعالة رئيسيا وعضوية كل من:

ابوبكر الصغير عضوا

فهمي صالح ميلاد عضوا

حسن احمد المطري عضوا

عبد الرحمن رمضان الوليد عضوا

وحضر انطلاق المسابقة عدد من المسؤوليين بالهئية العامة للاوقاف بسرت وادارة الاعلام ببلدية سرت وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب القائمين على مراكز التحفيظ بسرت.