قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، إن ” الليبيين ليسوا بحاجة لمساعدة من الخارج لتأجيج النزاع”.

وأضاف سلامة، في كلمته في مركز أبحاث مقره نيويورك، أن “ليبيا دولة غنية تنتج 1,2 مليون برميل من النفط يوميا”.

وأكمل سلامة، يجب بذل الجهود من أجل وضع حد لهذا النزاع في ليبيا وأشعر بالأسف من غياب التوافق حول المسألة في مجلس الأمن”.

