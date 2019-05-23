بلدية سرت تتابع مشاريع لشركة المدار الجديد

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع مندوب شركة هواوي الكورية المكلف بمشروعاتها بسرت مهندس سند النجار والمسؤول الفني للمشروعات شركة المدار الجديد الوسطى بسرت مهندس المهدى اطبيقة وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدى سرت محمد الاميل ان الاجتماع تم خلالة مناقشة ملف الاتصالات لشبكة المدار بمنطقة سرت والمشاريع التى تقوم شركة المدار الجديد بسرت بالتنسيق مع بلدية سرت وبتنفيد من شركة هواوى لعدد من محطات اللاتصالات والابراج وهي:

اولا شرق سرت

محطة النهر تم الانتهاء من التركيب والتشغيل

محطة السواوة ابوزاهية جارى التعاقد للتنفيد

محطة 30 شرق المدينة تم الانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل

محطة 40 جارى اعمال التعاقد للتركيب

محطة الحنيوة جارى التركيب

(ثانيا) غرب مدينة سرت

محطة خلف حى 700 وتغطى منطقة الهماملة الغربيات جارى التركيب والتشغيل

محطة المطار وتغطى منطقتى المطار والغربيات تم الانتهاء من التركيب والتشغيل

محطة البخارية جارى التركيب والتشغيل

محطة الثلاتين غرب سرت جارى الانتهاء من الاعمال المدنية والتركيب

محطة جارف الاولى وتشمل شعبية 60 جارى التركيب والتشغيل خلال اليوميين القادميين

محطةجارف الثانية جارى التركيب والتشغيل وان هده المحطات

ستساهم فى تقوية خدمات الاتصالات لشبكة المدار بمنطقة سرت وخدمات الانترنت H+ كمرحلة اولى تم 4G.