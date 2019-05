الخارجية الجزائرية: لا نرى بديلا عن الحل السياسي للأزمة في ليبيا

التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الخميس، خلال زيارة رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج إلى الجزائر.

ومن جانبه أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبدالعزيز بن علي شريف، أن ” الجزائر حاضرة في المشهد الليبي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقبل الجزائر استمرار ليبيا في حالة عدم الاستقرار”.

وأضاف شريف، أن “محادثات بوقادوم وسيالة تندرج ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، ومع كل الفاعلين على المستويين الدولي والجهوي، في محاولة لتجاوز الوضع الحالي في ليبيا”.

وأكمل شريف، أن “الجزائر لا ترى بديلاً عن الحل السياسي للأزمة في ليبيا، و العمل والمشاورات واللقاءات مستمرة في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا”.

