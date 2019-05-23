السراج يختتم زيارته للجزائر بعد سلسلة من الاجتماعات الأمنية والعسكرية

اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج والوفد المرافق زيارة عمل إلى الجزائر، اليوم الخميس، عقد خلالها اجتماعات مع رئيس الدولة الموقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ووزير الخارجية صبري بوقادوم وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

ورافق السراج خلال الزيارة التي استمرت يومًا واحدًا كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بالحرس الرئاسي العميد محمد لاكري، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، والقائم بالأعمال في الجزائر محمد الجليدي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج الوفد المرافق له «أجرى سلسلة محادثات في الجزائر، تناولت تداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس والمستجدات في هذا الشأن، وعددًا من ملفات التعاون المشترك».

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وكان في استقبال السراج والوفد المرافق له لدى وصوله إلى الجزائر قادمًا من تونس بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، وفور انتهاء مراسم الاستقبال توجه بعدها إلى قصر المرداية الرئاسي حيث عقد محادثات مع الرئيس الجزائري الموقت عبدالقادر بن صالح.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الرئيس الجزائري جدد خلال الاجتماع دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، وثمَّن ما تبذله من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وأكد «رفض الجزائر الهجوم على طرابلس، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مبديًا أسفه على ما يقع من سفك للدماء الليبية».

وقال بن صالح «إن الجزائر تقف دائمًا إلى جانب الأشقاء الليبيين، وإنها ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب، مؤكدًا أن أمن الجزائر من أمن ليبيا».

من جانبه شكر السراج «الجزائر على حرصها الدائم على أمن واستقرار وسيادة ليبيا. وتحدث عن تداعيات العدوان ومخاطر توسعه، وأكد أن مواجهة القوات المعتدية ستستمر وإلى أن يتم دحرها، وضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء الغاشم».

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وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن الوفد المرافق للسراج عقد خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الأمنية والعسكرية مع المسؤولين الجزائريين.

وعقب المحادثات غادر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الجزائر مساء اليوم الخميس، وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

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