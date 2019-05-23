سيالة يبحث مع نظيره الجزائري عودة شركات الطيران الليبية للجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الخميس بالعاصمة الجزائرية نظيره الليبي محمد سيالة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة أحاط نظيره الجزائري بالتطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة الليبية.

وتأتي هذه اللقاءات للتشاور بشأن تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن الملتقيات الإقليمية والدولية القادمة واستمرار المشاورات من أجل توحيد الموقف المغاربي بشأن اشتباكات العاصمة طرابلس كما تناول اللقاء إمكانية عودة وتسيير رحلات شركات الطيران الليبية إلى الجزائر.

وأكدت الجزائر على لسان الناطق باسم خارجيتها عبدالعزيز بن علي شريف أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل باستمرار ليبيا في حالة عدم الاستقرار خاصة تلك التي ينتج عنها تداعيات خطيرة جدا على الأمن والسلم ليس فقط على ليبيا وإنما على كافة دول الجوار مشيرا إلى أن العمل والمشاورات واللقاءات مستمرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

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