مشاريع لتطوير الاتصالات والإنترنت في سرت

تتابع بلدية سرت مشاريع شركة المدار الجديد في المدينة وضواحيها لتطوير الاتصالات والإنترنت.

ولهذه الغاية عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، الخميس، اجتماعا مع مندوب شركة هواوي الصينية المكلف بمشروعاتها في المدينة المهندس سند النجار، والمسؤول الفني لمشروعات شركة المدار الجديد الوسطى مهندس المهدي اطبيقة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، في بيان، إن الاجتماع تم خلاله مناقشة ملف الاتصالات لشبكة المدار بمنطقة سرت، ومشاريع شركة المدار الجديد بسرت بالتنسيق مع البلدية وبتنفيد من شركة هواوي.

وتمثل تلك المشاريع في إنشاء محطات اتصالات وأبراج هي:

أولا: شرق سرت:

محطة النهر تم الانتهاء من التركيب والتشغيل

محطة السواوة ابوزاهية جاري التعاقد للتنفيد

محطة 30 شرق المدينة تم الانتهاء من أعمال التركيب والتشغيل

محطة 40 جاري أعمال التعاقد للتركيب

محطة الحنيوة جاري التركيب

ثانيا: غرب مدينة سرت:

محطة خلف حي 700 وتغطي منطقة الهماملة الغربيات جاري التركيب والتشغيل

محطة المطار وتغطي منطقتي المطار والغربيات تم الانتهاء من التركيب والتشغيل

محطة البخارية جاري التركيب والتشغيل

محطة الثلاتين غرب سرت جاري الانتهاء من الأعمال المدنية والتركيب

محطة جارف الأولى وتشمل شعبية 60 جاري التركيب والتشغيل خلال اليوميين القادمين

محطة جارف الثانية جاري التركيب والتشغيل وإن هذه المحطات

ستساهم في تقوية خدمات الاتصالات لشبكة المدار بمنطقة سرت وخدمات الانترنت H+ كمرحلة أولى تم 4G.

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