الرئيس الجزائري: يدعو لوقف الاشتباكات في ليبيا

أبدى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قلقه العميق إزاء الاشتباكات الدائرة في ليبيا، معبرا عن أسفه لاستمرار القتال.

ودعا صالح خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في العاصمة الجزائرية الخميس، لوقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وأكد رغبة بلاده في وقف الاقتتال واستمرار المسار السياسي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعمق الانقسامات ويزيد من الاحتقان ويغذي التدخلات الخارجية، بل يفاقمها.

وتأتي زيارة السراج بعد يوم واحد من زيارته إلى تونس ولقائه الرئيس الباجي قايد السبسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية