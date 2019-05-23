روسيا: ندعم فرض وقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت روسيا، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، استعدادها لدعم فرض وقف إطلاق النار في ليبيا بحال قرر ذلك مجلس الأمن الدولي.

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي الخميس، إن روسيا استمعت للكثير من الأفكار بشأن فرض وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أن هذه المقترحات تحتاج إلى توافق للموافقة عليها.

وأكد بوغدانوف أن موسكو مستعدة لدعم هذا التوجه في مجلس الأمن الدولي شريطة أن تكون صيغة القرار “مقبولة”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التطورات في ليبيا تمثل مصدر قلق بالغ لبلادها.

وأكدت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي، الخميس، أن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة لليبيين من خلال التفاعل مع جميع الأطراف الدولية، مبينة أن الجانب الروسي يبذل جهوده للوساطة التي تفضي إلى حوار مع كل الهياكل المعنية، التي تعمل من أجل إعادة بناء الدولة الليبية من خلال حوار داخلي واسع وتوافق وتناغم.

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