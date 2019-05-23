مدير الدعم المركزي يتفقد مركزا للنازحين بعين زارة

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي محمد فتح الله ظهر اليوم الخميس رفقة عدد من الضباط بالوزارة بزيارة تفقدية لمركز النازحين التابع للجنة الأزمة والطوارئ ببلدية عين زارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن فتح الله قام بجولة داخل المركز للوقوف على الأوضاع الأمنية داخله ومتابع سير عملية تأمينه بالتعاون مع المجلس البلدي عين زارة وذلك لضمان الحفاظ على أمن وسلامة النازحين داخل المركز ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

وأكد فتح الله أن الإدارة العامة للدعم المركزي تقوم بحماية وتأمين المركز للحفاظ على أمن وسلامة النازحين به.

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