حادثة اختطاف “تُعكّر صفو” مدينة سبها

أقدمت مجموعة مسلحة، الخميس، على اختطاف سائق شاحنة تابعة لشركة خدمات النظافة العامة في سبها ومساعده إضافة إلى سرقة الشاحنة، قرب المكب العمومي الذي يقع على بعد 7 كيلومترات شمال غرب المدينة.

وقال مسؤول قسم الحركة بالشركة محمد الزوي، إن الشاحنة المسروقة مخصصة لنقل حاويات 8 أمتار مربعة الموضوعة في نقاط محددة لتجميع القمامة بالمدينة، وكانت في مهمة تفريغ اعتيادية قبل سرقتها.

وأضاف الزوي أن هذا الحادث الأول من نوعه بعد 7 أشهر من توقف حوادث الاعتداء على عمال وشاحنات الشركة.

من جهته، ناشد مدير الشركة المكلف خالد محمد، كافة الجهات الأمنية والضبطية بضرورة التوصل لهوية الجهة الخاطفة وكشف مصير السائق محمد الشامي وإنقاذ حياته، ومساعده الأفريقي، وضمان سلامتهما وتوفير الظروف الآمنة لتتمكن الشركة من أداء أعمالها.

وأشار مدير الشركة إلى أن كافة عمال الشركة يشعرون بالخوف جراء حادثة الاختطاف، موضحا أنها الأولى بعد دخول الجيش الوطني للمدينة.

بدورها باشرت الغرفة الأمنية المشتركة إجراء التحقيقات لمعرفة وتحديد مكان المختطفين ومكان الشاحنة المسروقة.

وتعمل شركة خدمات النظافة العامة بنظام ورديتين، 25 آلية في الوردية الصباحية و15 آلية في الوردية المسائية، وينتشر العشرات من العمالة الأجنبية التابعة للشركة؛ وأسطول من الشاحنات مختلفة الأحجام لنقل القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية إلى المكب العمومي خارج المدينة للتخلص منها بشكل آمن.

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