المعداني يبحث الاستعدادات لموسم الحج

قام عميد بلدية سرت مختار المعدانى اليوم الخميس بزيارة إلى مقر تنسيقية الحج بالمنطقة الوسطى (ب)

وقال الناطق الرسمي باسم بالمجلس البلدي محمد الاميل أن المعداني التقى خلال الزيارة منسق تنسيقية الحجاج بالمنطقة الوسطى (ب) أحمد الجارح احواس وعدد من الحجاج موضحا أن الهدف من الزيارة هو الوقوف عن كثب على سير العمل والإجراءات المتبعة والواجب تجهيزها وتنفيذها للحجاج هذا العام.

واطلع عميد بلدية سرت خلال اللقاء على كافة الإجراءات التي قامت بها تنسيقية الحج بالمنطقة الوسطى (ب) فيما يتعلق بتصوير الحجاج لمن ليس لديهم جواز سفر الكتروني حديث إضافة إلى الإجراءات الأخرى المقررة خلال الفترة القادمة المتعلقة بالكشوفات الطبية والتطعيمات.

وأكد المعداني استعداد بلدية سرت للتعاون وتقديم المساعدة والمشورة غلى إدارة تنسيقية الحج بالمنطقة الوسطى (ب) التي تقدم خدمات لعدد 6 بلديات منها بلدية سرت.

يشار إلى أن عدد حجاج بلدية سرت بلغ 94 حاجا وحاجة هذا العام.

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