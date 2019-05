معتوق: العودة إلى طاولة الحوار غير ممكن في ظل وجود مقاتلين أجانب

قال عبد الحكيم معتوق المحلل السياسيسوري، إن ” العودة إلى طاولة الحوار الليبية، غير ممكن في ظل وجود مقاتلين أجانب وإرهابيين”.

وأضاف معتوق في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، اليوم الخميس، أن التحالف الموجود في طرابلس الأن بين الليبراليين والإسلاميين وبعض الكتائب يؤكد استحالة الحوار معهم.

وأكمل معتوق، أن ” الحوار زاد صعوبة خاصة بعد وصول عناصر شرسة من سوريا بنفس شحنة الأسلحة التي وصلت الفترة الماضية إلى ميناء طرابلس”.

وأضاف معتوق، أن “المواقف الدولية منقسمة في الوقت الراهن على فترة الحسم، وأنها لا تريد ارتفاع الفاتورة، خاصة فيما يتعلق بالخسائر الإنسانية”.

