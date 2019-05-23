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معتوق: العودة إلى طاولة الحوار غير ممكن في ظل وجود مقاتلين أجانب

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال عبد الحكيم معتوق المحلل السياسيسوري، إن ” العودة إلى طاولة الحوار الليبية، غير ممكن في ظل وجود مقاتلين أجانب وإرهابيين”.

وأضاف معتوق في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، اليوم الخميس، أن  التحالف الموجود في طرابلس الأن بين الليبراليين والإسلاميين وبعض الكتائب يؤكد استحالة الحوار معهم.

وأكمل معتوق، أن ” الحوار زاد صعوبة خاصة بعد وصول عناصر شرسة من سوريا بنفس شحنة الأسلحة التي وصلت الفترة الماضية إلى ميناء طرابلس”.

وأضاف معتوق،  أن “المواقف الدولية منقسمة في الوقت الراهن على فترة الحسم، وأنها لا تريد ارتفاع الفاتورة، خاصة فيما يتعلق بالخسائر الإنسانية”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • المسؤلين في ليبيا لاهيين بالماكلة والاشياء هاذي , الان شهر رمضان للعبادة والزهد ـ والمفروض تنزلوا للمشاريع حتى البسيطة وتنظموا أموركم وتدعموا المشاريع الصغيرة وتشوفوا العمال عن قرب , وتنظموا الشئوون الاجتماعية , وتشوفوا التراب كيف ولا ,,, وتشموا الهواء في الشارع والشواطئ ,, !!!!
    مش جالسين عالطاولات , مش قادرين تتنفسوا من الماكلة والضغط …في مسؤلين قورجوا سياراتهم وركبوا فالحافلات مع الناس باش يحسوا بالوطنية ..ياسبحان الله
    لاحول ولاقوة إلا بالله

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