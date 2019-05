أصدر السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي بيان للإعلان عن انتهاء عمله في بعثة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيتر بودي، أنه” آخر يوم عمل بالنسبة لي كرئيس بعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، وبينما أعود إلى التقاعد، لا يسعني إلاّ أن أعرب عن دهشتي وحزني بسبب الانقسام العميق الذي يقوّض احتمالات بناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين”.

وأضاف بودي، أن “القتال المستمر في طرابلس يدمّر البنية التحتية المدنية الأساسية، ويعرّض للخطر جهود مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وليبيا، ويشكل مصدر قلق كبير، ويعرّض حياة المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال للخطر”.

وقال بودي ، أنه “في هذه اللحظة الحساسة التي تمرّ بها ليبيا في مرحلتها الانتقالية، يخاطر التموضع العسكري بإعادة ليبيا نحو الفوضى. وقد حان الوقت لجميع الأطراف للعودة بسرعة إلى الوساطة السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في تفادي المزيد من التصعيد ورسم الطريق إلى الأمام بما يوفّر الأمن والازدهار لجميع الليبيين”.

وأضاف بودي قائلا ، ” أعتقد اعتقادا راسخا أنّ السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلاّ من خلال حلّ سياسي ينبثق من حوار شامل يمثل وجهات نظر وشواغل كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء ليبيا: الشمال والجنوب والشرق والغرب. ويعتمد نجاح ذلك الحوارعلى وقف إطلاق النار في طرابلس وما حولها، ولقد عانى الشعب الليبي لفترة طويلة بسبب انعدام الأمن والفساد وتدنّي الخدمات الأساسية ونهب الموارد التي تعود بحق لجميع الليبيين. وبالتالي أحث جميع الأطراف على إلقاء أسلحتها والعودة إلى المفاوضات التي من شأنها أن تُفضي إلى إنهاء دائرة العنف في ليبيا”.

The post في أخر يوم عمل له … السفير الأمريكي: حل الأزمة الليبية في الحوار السياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية