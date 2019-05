التقى ممثل البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جراردوا نوتو مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الناشطة في مدن مختلفة حول ليبيا .

وناقش اللقاء آليات تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة ودور منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية في ليبيا.

