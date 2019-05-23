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قوات المنطقة الوسطى: الدعم الذي وصل من تركيا لا يشمله قانون حظر الأسلحة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو المكتب الإعلامي لقوات المنطقة الوسطى، التابعة للمجلس الرئاسي، محمد الشامي، إن الدعم الذي وصل من تركيا للتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق، تم عبر اتفاقات شرعية ورسمية، وأن المدرعات لا يشملها قانون حظر الأسلحة على ليبيا، على حد قوله.

الشامي وفي تصريحات صحفية قال إن الخطوة ستغير من شأن المعركة عسكريا، منبها إلى أن ما تستعمله قوات الوفاق هي أسلحة قديمة ومتهالكة.

يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد نفي آمر منطقة طرابلس العسكرية، التابعة للرئاسي، عبد الباسط مروان، وصول أي دعم عسكري من تركيا أو من أي دولة، متجاهلا صور السفينة والأسلحة التركية التي وصلت إلى ميناء طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • طول عمرك اغبياء ﻻن كذبكم ساذج جدا وبيضحك العالم عليكم الذى شاهد سفينة تابعة للحرس الثورى المصنف ارهابى فى ميناء مصراطه وراينا سفينة تركية تنقل مرتزقة من سوريا وراينا مطلوبين دوليا يقودون مليشيات السراج ومجرمين مطلوبين دوليا من مهربى البشر وهذا ثابت فى بيانات رسمية للاتحاد الاوربى وعرض امام مجلس لهذا فهم يدعمون الجيش الوطنى فى محاربة الارهاب اما عن تاثير هذا الدعم على الارض فلا قيمة له لانه مع مليشيات فى مواجهة جيش نظامى يجيد التكتيك العسكرى ومدعوم من قوى لا قبل لمن يدعموا الارهابيين بها والنتيجة محسومة للجيش الوطنى الحريص على حياة سكان طرابلس والمنشأت الحكومية ويستخدم طريقة تحرير درنة يطيل الوقت حتى يستنزف المليشيات ثم يقتحم المدينة ان شاء الله قريبا بعد ان سمح المجتمع الدولى للجيش بالوقت الكافى ولم يصدر قرار من مجلس الامن بوقف القتال حتى يتم سحق المليشيات الارهابية تماما

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