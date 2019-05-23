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مستشفى تراغن.. جهد كبير رغم قلة الإمكانيات

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالرغم من الإمكانات المحدودة، إلا أن مستشفى تراغن العام قدم جهدا كبيرا لتوفير العلاج اللازم للمرضى من المنطقة والمناطق المجاورة على مدار الساعة خلال شهر رمضان.

ويواصل موظفو المستشفى من عناصر طبية وطبية مساعدة وعناصر فنية ووحدات خدمية، العمل من أجل توفير الخدمة للنزلاء والمترددين من المرضى من داخل بلدية تراغن وباقي بلديات حوض مرزق في تخصصات الباطنة والأذن والأنف والحنجرة والمسالك وأمراض النساء والولادة والأطفال والجراحة وغسيل الكلى والملاحظة والإسعاف السريع.

وتنتهج إدارة المستشفى إسترتيجية التعامل مع الضغط والرقي بمستوى العمل الصحي لتخفيف المعاناة على المرضى وتوفير الوقت والمال على أهل المناطق المجاورة.

ولم تمنع الإمكانيات المحدود والظروف الحالية للبلاد مستشفى تراغن العام من تقديم العمل الإنساني على كل الصعوبات والمثابرة من أجل رعاية صحية متميزة لرواد المستشفى ونزلائه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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