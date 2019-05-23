الأحيرش يبحث مع عميد بلدية صبراتة احتياجات البلدية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة المؤقتة، عبدالرحمن الأحيرش، بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، عميد بلدية صبراتة، مفتاح البرشي، لبحث سير عمل البلدية.

وناقش الطرفان كافة احتياجات البلدية، وسير عملها، وآليات توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة، بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء.

كما التقى الأحيرش مع رئيس المجلس التسييري لبلدية الأصابعة، خالد مفتاح، وعدد من أعيان ومشائخ البلدية، حيث تمت مناقشة كافة احتياجات البلدية، وسير عملها، وآليات توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة.

وأكد الوفد أنه يتبع للشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب، والأجسام المنبثقة عنه، وعلى رأسها الحكومة المؤقتة.

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